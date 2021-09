Come da comunicazione di Ats Insubria, informo che da venerdì 17 settembre 2021 ad oggi, vi sono 11 nuovi casi di persone positive al covid e 10 persone guarite.

GERENZANO – Il sindaco Ivano Campi fa il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Al seguente link è possibile consultare i dati relativi alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in Lombardia, effettuati ai Gerenzanesi:

In queste ultime settimane abbiamo nuovi casi di persone positive, non sottovalutiamo la situazione. È fondamentale continuare a rispettare le disposizioni per il bene di tutti: