SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Puzziferri presidente della commissione sport.

Il grande successo di “Sport al Centro” porta la consapevolezza che la nostra città ha grande potenzialità di associazionismo e partecipazione per gli eventi sportivi.

La conferma avverrà nei prossimi 30 giorni, in cui Saronno offrirà un pacchetto importante di eventi sportivi come non si è mai visto, in un periodo che viene solamente contraddistinto dalle ripartenze delle stagioni sportive.

Domani partiremo con la StraSaronno, manifestazione sentitissima in città, organizzata dalla Fondazione CLS, a cui viene riconosciuto un importante contributo per il sociale del nostro territorio. Un enorme ringraziamento va a Giacomo Palumbo e a tutto lo staff, che dimostrano come sempre una grande attenzione ai minimi dettagli, affinché l’evento risulti attrattivo, coinvolgente e sicuro.

Stasarono ha completato nelle scorse ore tutti i posti disponibili per potersi iscrivere nel rispetto delle normative anti-Covid. Sarà comunque possibile assistere alla gara per conoscere questa bella realtà cittadina. CLS sarà infatti presente con un gazebo informativo sia oggi dalle ore 9 alle 19, che il giorno della gara.

Da appuntare in agenda per il mese di ottobre ci sarà invece domenica 10 la Stramatteotti:, manifestazione podistica che mancava dal quartiere da quasi 20 anni e raggiunge la maggiore età con questa 18esima edizione, alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini ed anche gli animali da compagnia, per un evento all’insegna del puro divertimento e della socializzazione.

A conclusione del calendario di eventi, sei giorni dopo – sabato 16 ottobre – verrà ospitata a Saronno, sia in partenza che all’arrivo, la gara ciclistica Criterium, nella quale correranno ciclisti agonisti suddivisi in 4 categorie differenti, lungo un circuito di città per tutta la giornata.

Intanto un grande in bocca al lupo per la giornata di domani a CLS e a tutti gli atleti che si impegneranno per la StraSaronno.