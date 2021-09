SARONNO – Tanti gli appuntamenti interessanti per il calcio locale, questa domenica: si è giunti alla seconda giornata dei campionati. In serie D alle 15 la Caronnese gioca in trasferta contro la matricola Rg Ticino. Arbitro designato Mauro Gangi di Enna, assistenti Alberto Amoroso di Piacenza ed Alessandro Castellari di Bologna.

Nelle categorie minori si gioca alle 15.30. In Eccellenza c’è l’atteso scontro fra squadre locali, Ardor Lazzate-Asd Varesina, che puntano entrambe in alto. Arbitro designato Mirko Pelaia di Pavia, assistenti Andrea Giulio Adragna di Milano e Danilo Monopoli di Milano.

In Promozione il Fbc Saronno ospita il Castello Cantì allo stadio di via Dante a Cesano nel posticipo delle 20.30; arbitro Marco Pigozzi della sezione Lomellina, assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Osama Ezzaoula di Pavia. Prima, ad orario canonico, va in scena a Cerro Maggiore Aurora Cmc Uboldese-Universal Solaro con arbitro Pietro Rubino di CInisello Balsamo.

In Prima categoria comasca, il girone B, Rovellasca-Menaggio con arbitro Marco Bonetto e Salus Turate-Esperia Lomazzo con arbitro Pietro Pastore di Gallarate; e nel girone N Ceriano-Palazzolo Milanese con arbitro Andrea Restelli di Saronno. Nel girone A Tradate-Arsaghese con arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Faloppiese Ronago-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Riccardo Mainini di Busto Arsizio. Nel girone C

In Seconda categoria nel girone N il derby Pro Juventute-Cistellum con arbitro Alessandro Antonio Bianchi di Legnano; in Terza categoria girone A il derby Airoldi Origgio-Amor sportiva con arbitro Alessandro Renna di Saronno, Dal Pozzo-Oratorio Lainate con arbitro Federico Galli di Saronno, Limbiate-Legnarello con arbitro Luca Federico Parisi di Saronno e Rescaldinese-Cogliatese con arbitro Mauro Cardillo di Gallarate.

(foto: una immagine della sfida Ardor Lazzate-Varesina dell’anno scorso)

