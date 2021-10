SARONNO – “Da lunedì 4 ottobre tutti i plessi scolastici del territorio offriranno i servizi di pre scuola e post scuola“: lo fanno sapere i responsabili dell’ente locale.

“All’avvio del nuovo anno didattico, l’Amministrazione saronnese è stata in grado di attivare i due servizi in quattro plessi delle primarie, ovvero le scuole Pizzigoni, la Damiano Chiesa, la San Giovanni Bosco e la Rodari: purtroppo, infatti, alla Ignoto Militi e alla Vittorino da Feltre non era stato possibile raggiungere il numero minimo di iscritti richiesto dal regolamento – specificano dal Comune – Vista l’importanza dei servizi scolastici extra-orario didattico per la gestione del tempo da parte di molte famiglie, l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi ha lavorato per poter arrivare ad una soluzione che consentisse di attivare anche per i pochi bambini il servizio e da lunedì si può dunque partire”. In totale, in città il pre scuola riguarda 107 alunni e il post scuola 77.