x

x

SARONNO – Dopo quasi tre anni di fermo dovuto alla pandemia, il Coro Alpe si accinge per la prima volta a tornare a cantare insieme.

Lo farà sabato 2 ottobre alle 20.40 quando animerà la messa nella Chiesa di San Francesco. Un debutto con un duplice obiettivo, dedicare alcuni canti del repertorio corale al pubblico saronnese, e nel frattempo dare il benvenuto nella Comunità pastorale saronnese al nuovo prevosto monsignor Claudio Galimberti.

“Speriamo di contarvi numerosi – spiegano dalla compagnine canora – sentiamo la mancanza della vostra presenza e dei vostri applausi da troppo tempo ormai”.

Non mancherà nel cuore del Coro Alpe il pensiero e il ricordo per i due componenti scomparsi recentemente Piero Quadri e Francesco Pizzi. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto e quindi in questo momento di ritorno alla condivisione della propria passione non potrà mancare anche un pensiero per loro.

(foto: un’immagine d’archivio del Coro Alpe che si esibisce)