x

x

SARONNO – “Lo spareggio in programma sabato 2 ottobre contro le Castellana Thunders & dragons softball è stato annullato, in quanto Castellana ha rinunciato ai match. La stagione 2021 è quindi ufficialmente terminata con la qualificazione delle nerazzurre alla Coppa delle Coppe 2022″. Lo comunica la società locale, l’Inox Team Saronno.

Non si disputerà dunque la serie, al meglio delle 3 partite fra Thunders di Castelfranco Veneto e Saronno, prevista nel pomeriggio di domani, sabato, proprio a Saronno e che appunto metteva in palio il posto italiano nella Coppa delle Coppe europea.

Per il Saronno la “prima volta” in Coppa era avvenuta proprio quest’estate, con l’evento che era stato ospitato ad agosto al centro sportivo di via De Sanctis e con le saronnesi che si era piazzate al secondo posto, alle spalle delle olandesi dell’Olympia Haarlem. La location per l’edizione 2022 è ancora da definire, verrà stabilita nei prossimi mesi.

(foto archivio: una immagine della finale di questa estate)

01102021