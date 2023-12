Città

SARONNO – Prenderà il via domenica 10 dicembre il “Grande torneo di scacchi natalizio – trofeo gruppo anziani Saronno” promosso da Scacchisaronno domenica dalle 14 in vi Marconi 5.

Lo scorso anno erano stati 38 i partecipanti, provenienti da Saronno e dai paesi limitrofi, e vinsero il torneo Davide Negretti (7 anni) e Simone Visconti (33 anni) a vincere l’edizione del “Trofeo gruppo anziani.”

Lo scorso anno i fondi raccolti per l’iscrizione, sono stati adoperati per finanziare una raccolta fondi per la costruzione di una scuola di scacchi per ipovedenti e non vedenti.

A presiedere e coordinare il torneo saranno i volontari dell’associazione con il presidente Luigi Corradi.

(Foto d’archivio)

