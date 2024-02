Città

SARONNO – Cinquanta, lo scorso fine settimana, gli iscritti al torneo di scacchi organizzato da Scacchi Saronno all’Istituto Padre Monti di via Legnani in centro città.

Tutti i premiati

Il direttore dell’istituto Padre Monti di Saronno, fra Gianluca Ferrari, ha quindi consegnato i premi ai primi classificati in diverse categorie. In quella assoluta successo per Jon Capata, secondo Andrii Rimashko e terzo Emiliano Mastroddi. Miglior Under 14 Francesco Broglio; migliore donna Annamaria Marchesotti; e miglior Over 70 è stato Guido Piccione.

Per tutti gli appassionati, una bella occasione per divertirsi con gli scacchi e fare anche nuove conoscenze.

