SARONNO – Scippo in centro a Saronno ieri pomeriggio: per la vittima momento di paura ma, per fortuna, non gravi conseguenze fisiche. E’ successo tutto alle 16.30 in via Torino, all’incrocio di via San Giuseppe. Una saronnese è stata avvicinata da un ragazzo che l’ha fermata, e le ha letteralmente stappato la catenina dal collo. Per poi scappare a gambe levate.

Se n’è andato con un oggetto “importante” per la derubata ma di non particolare valore economico. Per la malcapitata ripresasi da qualche momento di comprensibile sconcerto, non è rimasto altro che dare l’allarme. Il malvivente, che ha agito senza mostrare armi ed a volto scoperto, non è stato comunque per il momento trovato; al riguardo potranno forse rivelarsi utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti in tutta la zona e che forse potranno aiutare le forze dell’ordine, negli accertamenti in corso.

(foto archivio: pattugle dei carabinieri in centro città)

02102021