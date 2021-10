x

SARONNO – Quaranta multe in una mattina, se non è un record poco ci manca anche perchè sono state tutte distribuite in poche decine di metri quadrati, nel retrostazione di Saronno, in via Balaguer. Ad entrare in azione, l’altro giorno, sono stati gli agenti della polizia locale e fanno tutte riferimento allo stesso tipo di infrazione del codice della strada, ovvero al divieto di sosta.

Un intervento che fa seguito alla segnalazione di molte auto lasciate da quelle parti per l’intera giornata, anche dove la sosta è regolata dal disco orario oppure in punti dove vige il divieto di sosta. Il tentativo è anche quello di spingere all’uso dei posteggi pubblici pur presenti proprio in quella zona, e dove il posto sinora non è mai mancato ma che vengono evitati dai pendolari che non intendono pagare il “pedaggio”, perchè si tratta di parcheggi a pagamento.

(foto archivio: la polizia locale vigila sulla zona del retrostazione)

