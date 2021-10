x

COGLIATE – Si gioca per la seconda giornata del campionato di terza categoria che vede impegnate la Cogliatese e la Union oratori Castellanza. Un primo tempo equilibrato terminato con il punteggio di 0-0. Nel secondo tempo la Cogliatese scende con più convinzione di portare il risultato a casa e la sblocca al minuto 16′ del secondo tempo Beretta con un gran tiro da fuori area che colpisce prima il palo e si insacca poi in rete.La squadra ospite non si abbatte e con caparbietà pareggia momentaneamente il risultato, il gol viene realizzato dopo una mischia in’area al minuto 22′ del secondo tempo. Dopo meno di 10′ minuti (31′ st) la Cogliatese passa nuovamente in vantaggio con Beretta che firma la doppietta su assist di Roncagli. La Cogliatese va ancora in gol al minuto 33′ del secondo tempo con goal di Zampieri che riceve un’assist sulla sinistra dallo scatenato Beretta. La partita termina con una netta vittoria della squadra di casa. Dallo stadio comunale Quesito e Adolfo di Cogliate e tutto.

Marco Muscettola

A.S.D. Cogliatese – A.S.D. Union oratori Castellanza 3-1

A.S.D.COGLIATESE: Schiatti, Ventrella, Roncagli, Murari, Pastore, Marcolongo(17′ pt Amadio), Zappa(38′ st Manno), Quici(34′ st Pietricola), Beretta(34′ st Veronese), Pascale(1′ st Zampieri), Celotti.

A disposizione Ortolan, Messina. All. Basilico.

A.S.D UNION ORATORI CASTELLANZA: Gentilucci, Barella, Porta, Zavattiero L. (12′ pt Martin), Zavattiero D. (7′ st Andreotti), Colombo R.(1′ st Mota), Colombo S., Fiore, Soprano (10′ st Monti) , Radaelli(39 st Ronci), Volontè. A disposizione Rossi, Passerini. All. Prumesti.

Marcatori:16′ st Beretta (Ce), 22′ st (Ca), 31′ st Beretta (Ce), 33′ st Zampieri (Co)