LAZZATE – “Durante l’ultimo consiglio comunale la Lega lazzatese ha chiesto di intitolare una via, un parco o un edificio a Falcone e Borsellino, simboli immortali della lotta alla mafia. La mozione ha avuto il voto favorevole di tutti gli schieramenti politici con l’eccezione del consigliere Lorella Babetto, attuare referente di FdI, che si è astenuta. Una situazione surreale, dato che proprio da Babetto era partita l’idea di onorare la memoria dei due eroici magistrati”. Così Marco Volpe, capogruppo leghista del Comune di Lazzate.

Aggiunge Volpi: “Quando la consigliera aveva depositato la mozione, la Lega aveva proposto un emendamento che chiedeva di non intitolare una via qualsiasi, ma una strada importante. Babetto non aveva accettato la nostra richiesta ed allora avevamo votato contro. Ma non per questo abbiamo fatto marcia indietro. Immediatamente abbiamo presentato e protocollato noi un’analoga mozione, ma migliorata da un punto di vista amministrativo. Una scelta che palesemente non è piaciuta alla referente di Fratelli d’Italia che prima, per ben tre volte, non si è presentata in aula, evidentemente per non ammettere di aver sbagliato, e infine, durante il voto, si è astenuta. Che scioccante assurdità”.

“E come se non bastasse- conclude Volpi – Babetto ha avuto persino da ridire sul fatto che l’Amministrazione comunale abbia dedicato una piazzetta ad un sindaco molto amato quale Cesarino Monti, senza attendere la scadenza canonica dei dieci anni dalla morte, sottolineando che per i due magistrati si attende da quasi trent’anni. Un giusto rilievo: peccato che a mettere i bastoni tra le ruote all’intitolazione sia stata proprio lei…”

(foto archivio: il monumento dedicato a Falcone e Borsellino a Uboldo)

08102021