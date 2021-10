x

SARONNO – Spaccata al bar edicola e tabaccheria di via Larga a Cassina Ferrara: stanotte, si pensa attorno alle 4.30, con le strade deserte e nessuno in giro, è stato preso di mira questo esercizio commerciale, dove non c’era ancora nessuno dei titolari, troppo presto anche per la preparazione delle colazioni che di lì a poco sarebbero state servite ai clienti. Quando sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri, hanno trovato la serranda divelta ed il vetro rotto, come siano stati compiuti questi danni è uno degli elementi sui quali vertono adesso le indagini delle forze dell’ordine ed è stato eseguito un sopralluogo per capire se sia stato preso qualcosa.

Ancora da valutare i contorni dell’accaduto, sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma, che hanno provveduto a confrontarsi con i responsabili dell’esercizio commerciale, i quali sono stati chiamati a compiere una stima del danno subito, che appare consistente.

(foto da un lettore, che ringraziamo: la vetrina divelta all’edicola bar di via Larga a Cassina Ferrara)

