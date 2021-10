x

SARONNO – La presenza dei nuovi alberelli non è sfuggita a molti abituali frequentatori dell’area naturalistica che si estende fra la periferia nord saronnese ed il vicino comasco, ed ora l’associazione Ambiente Saronno presenta la novità ai cittadini: “Nel Parco Lura sono stati piantati alcuni di questi alberelli, e questi sono i suoi frutti. Si tratta del nespolo comune, Mespilus germanica: il nome germanico gli è stato dato dai romani per l’abbondanza di questi alberi nelle foreste della Germania”.

Proseguono da Ambiente Saronno: “I frutti si raccolgono immaturi a fine ottobre e vengono fatti ammezzire o maturare nella paglia. Ricordatevi il detto popolare “con il tempo e con la paglia si maturano le nespole”. Vengono consumate man mano che maturano. In Piemonte e specialmente in provincia di Cuneo vengono coltivati questi alberi e dalle nespole mature ne ricavano marmellate ed anche molto altro come gelatine, salse ed anche varie grappe”.

(foto: nespole al Parco del Lura)

