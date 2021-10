x

CERIANO LAGHETTO Per la quarta Giornata del campionato di oprima categoria il Ceriano Laghetto vince, con una prestazione super, la partita contro la Cinisellese, una partita ben giocata con molti episodi, molto dura sul piano fisico per la squadra di casa ma che alla fine sono riusciti a spuntarla segnando ben 5 gol.

Con 6 punti l’Asd Ceriano Laghetto è quarta in classifica dopo quattro gironate separata dalla vetta, al momento presidiata dal Circolo Giovanile Bresso a quota 12.

Andrea Sorrentino

Asd Ceriano Laghetto – Cinisellese 5-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Pascale, Ponzi, Meroni, Di Mauro, Meneghini, Vismara, Maringoni, Marone, Ippolito, Campo Simeone, Malventi, Elli M., De Boni, Ferrario, Corti, Maugeri, Ceppi, Porta, Pepe. Allenatore: Motta Daniele.

CINISELLESE: Poletto, Tutine, Banti, Galli, Achingo, Cibin, Bruno, Canaveri, Trombetta, Di Lella, Tonoletto, Simone C., Balicco, Canio, Mattia M., Cozzi, Cesano, Corti, Basile, Onofrio. Allenatore: Bertucci Giuseppe.

Marcatori: Ponzoni, Maringoni, Ippolito, Porta, Pascale

(foto archivio)