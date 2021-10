x

MEDA – Quarta di campionato, con il Meda che nel pomeriggio si sabato ospita il Fbc Saronno: è finita 1-1.

La cronaca – Inizia la partita ed il Saronno ci prova subito nel primo minuto, con Vergani e Serenelli ma il portiere di casa neutralizza. Al 9’ è il Meda che va in vantaggio con un tiro dai 35 metri che si infila basso a fil di palo mentre al 11’ ci riprova Vergani, il portiere para. Si arriva al 17’: il Saronno è pericoloso su una punizione, con palla respinta. Al 21’ il Meda ci prova ancora da fuori ma Colombo devia in calcio d’angolo ed al 24’ Sasso va in slalom tra i difensori, tira ma il portiere para; al 32’ bella giocata di Serenelli per Sasso e poi Vergani conclude calciando addosso al portiere.

Il secondo tempo inizia con il Saronno che tiene il Meda nella propria metà campo ci prova in tutti i modi ma non riesce a passare. Al 17’ è Turchetto che chiude una incursione esterna del Meda; al 30’ arriva il pareggio: Spinelli manda sull’esterno Chiocca che pennella in mezzo per Vergani, girata di testa ed è il gol del 1-1.

L’intervista – Al termine il mister saronnese, Stefano Imburgia, commenta così: “Mi spiace che abbiamo lasciato anche stavolta due punti per strada. È un momento cosi, stiamo avendo delle difficoltà ad imporre il nostro gioco e poi gli infortuni non rendono le cose facili. Sono contento per gli esordi di Turchetto e di Chiocca che hanno fatto bene”.

