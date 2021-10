x

SARONNO – Anche in Municipio a Saronno hanno trovato applicazione da oggi le nuove norme legate al green pass e all’emergenza Covid. L’Amministrazione si è premunita per tempo con l’acquisto di un lettore di badge e green pass con confronto sull’identità della persona. Il lettore è collegato al termoscanner già in uso per il controllo della temperatura e della mascherina ed è stato allestito all’ingresso del palazzo comunale. L’investimento è stato di 3 mila euro.

Ma non solo. All’interno del Municipio è stato allestito un punto tamponi per i dipendenti con il prezzo calmierato. Come in molte Amministrazioni ci sono dei dipendenti che al momento non sono ancora in possesso del green pass e che in questo modo potranno sottoporsi regolarmente ai necessari tamponi.

A dover esibire il green pass per accedere al Municipio sono i dipendenti comunali, tutti i soggetti che svolgano un attività lavorativa nelle sedi comunali o le

strutture ove si svolgono i servizi pubblici comunali (compresi i volontari, i collaboratori, i tirocinanti, gli amministratori (consiglieri, assessori, componenti commissioni), il personale delle cooperative affidatarie di servizi comunali che svolgono parte della propria attività in strutture municipali).

