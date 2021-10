Arriva la Criterium ciclistica, traffico già “pesante” in periferia. Prime proteste

x

x

SARONNO – Traffico difficile alla periferia saronnese, in vista della gara ciclistica su percorso cittadini del pomeriggio. “Ho parcheggiato in via Don Monza, impossibile tornare a casa in centro” dice un saronnese. Mentre lungo le principali arterie della periferia si registrano code e rallentamenti. Lunghe code sono tra l’altro segnalata, dalla tarda mattinata, lungo la tangenzialina interna di via Parma.

Per garantire ai ciclisti la possibilità di competere sul percorso compreso tra via Milano, via Caduti della Liberazione, via Cantore, piazza Cadorna (Lato Sud), via I° Maggio, via Legnanino, via Varese (tratto compreso tra via Milano e via Legnanino), via Milano l’Amministrazione ha previsto una serie di norme e divieti eccole tutte.

TUTTE LE NORME DELLA VIABILITA’

Dalle 6 alle 24: per consentire a residenti ed operatori commerciali soste alternative nella città, tutti i posteggi a pagamento, le zone disco orario e le zone a pagamento, sono a sosta libera. I fornitori dei servizi o le attività commerciali che si trovano all’interno del circuito potranno assestarsi nelle aree limitrofe alle chiusure e nei relativi spazi a sosta libera. Gli addetti alla manifestazione creeranno corridoi pedonali vigilati per consentire ed agevolare il transito pedonale. I clienti dell’albergo “Star Hotel” ed i clienti della attività commerciali insistenti sul percorso, potranno sostare negli orari della manifestazione nei posteggi di Piazza Tricolore (Posta) e I° Maggio e aree limitrofe da Via Pacinotti, Via Padre Giuliani e Via Fiume.

16102021