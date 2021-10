x

SARONNO – Quinta di campionato per il campionato regionali B di categoria juniores, pari (3-3) e tanti gol per il Fbc Saronno impegnato sl campo di casa contro Portichetto Luisago, squadra del vicino comasco,

La cronaca – Inizia la partita e dopo neanche un minuto sono gli ospiti a provarci dalla distanza. Al 2’ è Sasso che si trova solo davanti al portiere e di testa tira alto. Al 8’ in ripartenza è Vergani che trova Sasso ma il portiere ospite para, al 16’ Vergani tenta di segnare con uno scavetto ma non va, al 24’ ingenuità della difesa saronnese che concede un calcio di rigore: 1-0.

Ma la reazione dei biancocelesti non si fa attendere: dopo soli due minuti è il Fbc Saronno che si procura un calcio di rigore per un intervento scomposto su Viola. Tira Vergani ed è gol, 1-1.

Al 35’ una azione rocambolesca porta in vantaggio il Portichetto, 1-2, ed al 40’ incursione pericolosa del Saronno ma Sasso non concretizza. Al 45’ azione del Portichetto che sembrava conclusasi tra le mani di Colombo, ma la palla va in rete: 1-3.

Inizia il secondo tempo con un Fbc che non ci sta e al 3’ minuto Sasso imbeccato da Vergani rientra e calcia, la palla che finisce in gol: 2-3. I padroni di casa ci provano ancora e al 23’ grande palla di Carraffa per Serenelli che stoppa e tira, è il 3-3.

18102021