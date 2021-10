x

SARONNO – Molti i temi della domenica sportiva appena trascorsa, due pareggi per le squadre locali della Caronnese e del Fbc Saronno.

In serie D la Caronnese rimanda ancora il primo appuntamento con la vittoria.

In Eccellenza goleada dell’Ardor Lazzate e vittoria sul Calvairate per 3-1 della Varesina, che balza al secondo posto in classifica.

In Promozione pari del Fbc Saronno in rimonta a Inveruno.

e pareggio anche per l’Universal Solaro.

In Prima categoria girone A vittoria per la Pro Azzurra Mozzate e pesante sconfitta per il Tradate.

Nel girone B di Prima categoria prosegue la marcia della capolista Esperia Lomazzo, passo falso del Rovellasca e pari la Salus Turate.

In Prima categoria girone N successo del Ceriano Laghetto.

In Seconda categoria girone N vince e resta capolista la Pro Juventute di Uboldo.

Vittoria anche per il Cistellum.

Nel girone I si afferma la Gerenzanese.

… e poker per il Misinto.

In Terza categoria girone A va alla Cogliatese il derby contro Dal Pozzo (foto di copertina).

… mentre è una domenica da dimenticare per la giovane Airoldi Origgio.

Doppia rimonta per Amor sportiva.

Altri sport – Vittore per Saronno e Caronno al debutto della nuova stagione del campionato di volley serie B; sconfitta per l’Az Saronno nel campionato di basket serie C Gold.

