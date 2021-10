x

CERIANO LAGHETTO – Vai a comprare droga nel bosco? Il vicesindaco ti manda una cartolina di Natale, dicendo di smetterla: Dante Cattaneo le pensa davvero tutte per bloccare lo spaccio di droga nei boschi della zona

Ora, dunque, sono in arrivo “cartoline di Natale” a tutti quelli che si fermano per comprare le cocaina dopo il crossodromo. “E’ l’ultima zona di spaccio take-away, quello dopo il crossdromo, in via Sole delle Alpi al confine con Cesano Maderno. Dopo avere liberato l’ex bosco della droga ci concentreremo sempre più su questo punto dove i pusher maghrebini consegnano coca ad incauti automobilisti drogati che inchiodano rischiando incidenti riepiloga Cattaneo – Ringrazio carabinieri e polizia locale che negli ultimi mesi stanno moltiplicando gli sforzi con posti di blocco, patenti ritirati e blitz. È una piccola piazza di spaccio, ma molto difficile da estirpare perché collegata anche con tunnel sottorranei ad altri punti di spaccio in territorio di Cesano Maderno e Cogliate”.

Continua il vicesindaco: “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: mandatemi in privato informazioni utili, targhe complete con giorni e orari di avvistamento. Sarà mia cura fare pervenire a questi soggetti indesiderati sul nostro territorio i miei particolari auguri di Natale”.

(foto: Dante Cattaneo nella zona nei pressi del crossomodro dove talvolta si posizionano gli spacciatori)

