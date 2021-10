x

CARONNO PERTUSELLA – Ci si prepara alla notte più spaventosa dell’anno a Caronno Pertusella, dove la biblioteca comunale di via Caposile 77 accoglie i bambini per affrontare questo nuovo Halloween, che cadrà nella notte della prossima domenica.

In previsione della raccolta di dolciumi di casa in casa, per i bimbi di Caronno Pertusella si prospetta un “Pomeriggio da brividi”, dunque, quello di sabato 30 ottobre: dalle 16 alle 17.30 le sale della biblioteca Giuditta Pellegrini saranno riempite di voci narranti racconti spaventosi e laboratori creativi.

L’evento, aperto ai bambini di età compresa tra i quattro e i dieci anni, richiede una prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata tramite mail alla biblioteca comunale Giuditta Pellegrini all’indirizzo [email protected] Saranno in totale quindici i bambini che potranno accedere allo spaventoso e divertente pomeriggio, accompagnati da un solo adulto munito di green pass.

(in foto d’archivio: una zucca per la festa di Halloween)

