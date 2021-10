x

SARONNO – Domenica 23 ottobre al via della Venice Marathon c’era anche un pizzico di Saronno. Era Ezio Tursi che ha vissuto l’esperienza della maratona nel pittoresco capoluogo veneto. Tursi che lo scorso 19 settembre ha partecipato ad una gara Ironman in Slovenia ha deciso di condividere la sua esperienza con ilSaronno.

Ecco i suoi pensieri

“Ho iniziato nel 2019 a cimentarmi nella disciplina del triathlon per sfidare me stesso. E da allora lo sport di resistenza è diventata una mia abitudine di vita. Lo sport è vita. Ma l’emozione che si prova a sfidarsi in una maratona, la regina della gare per un runner, è indescrivibile.

Allenamento, testa e cuore. E quando le gambe finiscono scatta la testa, e quando la testa vuole arrendersi scatta il cuore. E poi arrivare nel cuore di Venezia in Piazza San Marco gremita di gente è come aver vinto la gara. Ti senti in trionfo. Venezia è una città bellissima e merita di essere visitata anche di corsa. E poi emozionante è stato vedere arrivare alla fine un vecchio leone runner di 84 anni. Venice Marathon è una delle più belle maratone del mondo. Il sacrificio è ripagato“