SARONNO – Questa mattina il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, hanno incontrato gli ambulanti del mercato settimanale di Cassina Ferrara e si sono intrattenuti con loro per capire la situazione commerciale di questo dopo-vacanze.

“Pur rilevando un calo dovuto all’emergenza sanitaria, soprattutto per il settore non alimentare, gli ambulanti hanno ribadito l’intenzione di continuare ad esporre nel quartiere, dove il rapporto con la clientela è molto stretto. Da parte sua, il sindaco ha confermato la volontà dell’Amministrazione di lavorare per il rilancio del mercato di Cassina Ferrara, che merita di crescere” si legge in una nota dell’ente locale.

Il mercato è un appuntamento settimanale che ha l’obiettivo di consentire gli abitanti nella zona di Cassina Ferrara di fare compere direttamente all’interno del quartiere, dove non esistono molte attività commerciali.

(foto: un momento della visita del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore al Commercio, Domenico D’Amato, al mercato rionale di Cassina Ferrara a Saronno)

30102021