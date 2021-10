x

x

ORIGGIO / CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 18.45 incidente nel tratto di Origgio-Uboldo dell’autostrada A9 verso il bivio con la A8: una autobile è uscita di strada, mentre procedeva in direzione sud. Sul posto sono accorsi polizia stradale, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo, il cui equipaggio ha prestato le prime cure all’automobilista, un uomo di 64 anni, che comunque non è apparso in pericolo di vita.

Oggi alle 13.45 a Caronno Pertusella per una caduta della bicicletta è rimasto ferito un ragazzo di 29 anni. Sul posto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce azzurra caronnese, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Garbagnate Milanese dove è stasto medicato di alcune non gravi contusioni.

Alle 18.30 sempre a Caronno Pertusella in via Bainsizza tamponamento fra due automobili: è rimasto ferito un uomo di 40 anni. Sul posto i carabinieri del comando saronnese, i vigili del fuoco di Sarono ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ferito è stato medicato direttamente sul posto, non ha riportato gravi contusioni.

29102021