SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Misteriose luci nelle campagne fra Saronno, Cogliate e Ceriano Laghetto: in molti hanno notato la presenza di una “faro” che perlustrava la zona che si trova immediatamente ad est della tangenziale esterna di Saronno, quella che collega la periferia sud saronnese con il vicino comasco e la Brianza ed attorno alle 20.30 in molti hanno notato questo “fenomeno”. Ma quello che si aggirava fra i campi non era un velivolo degli ufo: si trattava invece di una esercitazione di volo notturno da parte di un velivolo dell’elisoccorso, come già ce n’era stati nel passato anche recente.

L’elicottero è sceso molto in basso, passando sulle campagne ad una altezza di poche decine di metri. Ovviamente sempre tenendo conto delle prescrizioni di sicurezza, ma per compiere la simulazione di un intervento per una emergenza sanitaria sul territorio, in completa assenza di luce.

(foto: precedente esercitazione notturna dell’elisoccorso sempre nella zona)

30102021