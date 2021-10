x

CASTELLANZA – Nella sesta giornata di campionato di terza categoria arriva una sconfitta per la giovanissima Airoldi Origgio. Dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Rescalda in casa per i ragazzi di mister Bosoni è arrivata una sconfitta in trasferta.

Union Oratori Castellanza – Airoldi Origgio 3-1

UNION ORATORI CASTELLANZA: Gentilucci, Andreotti (17′ st Voltan), Martin, Colombo, Fiore, Morgante, Colombo, Soprano (1′ st Colombo R.), Milani, Volante, Mota (30′ st Radaelli). A disponisizione: Rossi, Re Franchini, Terzi.

AIROLDI: Bianchi, Signo, Macchi S. (31′ st Di Maio), Castelli, Bianchi, Duva, Butti, Dattolo, Grandini (4′ st Passer), Pista, Macchi M. (4′ st De Feudis). A disposizione: Vavassori, Guerrini.