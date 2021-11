x

SARONNO – Totalmente ubriaco ha chiesto aiuto ma poi ci ha ripensato e visto che aveva chiamato anche un amico si è fatto accompagnare a casa da lui. Ha decisamente movimentato la serata del quartiere a sud del Municipio il 36enne che aveva alzato un po’ troppo il gomito.

Tutto è iniziato intorno alle 22,40 in via Monte Santo quando l’uomo che si trovava sulla propria auto ha iniziato a chiedere aiuto. In stato confusionale diceva di stare male e di aver bisogno di soccorsi. Alcuni passanti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi e in pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carbinieri e soprattutto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Il personale sanitario che si è subito reso conto che l’uomo aveva alzato un po’ troppo il gomito l’ha calmato e quindi gli ha proposto di trasferirlo all’ospedale. L’uomo che evidentemente si era ripreso ha rifiuto anche perchè nel frattempo era arrivato un suo amico, che aveva chiamato poco prima, che l’ha accompagnato a casa.

(foto archivio)

01112021