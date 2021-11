x

ORIGGIO – Aaa cercasi il padrone di… un drone. Il singolare ritrovamento è stato compiuto da una cittadina che passeggiava nel verde nella zona periferica che si trova fra via Verdi e via Repubblica, il drone – di colore arancione ed all’apparenza in buone condizioni – è stato recuperato ed è ora a disposizione del legittimo proprietario; per ulteriori informazioni è possibile reperire l’annuncio relativo al suo ritrovamento nel gruppo dedicato ai residenti a Origgio su Facebook. Il luogo dove è stato rinvenuto il drone si trova sostanzialmente al di là di via per Lainate, di fronte al centro sportivo comunale di Origgio.

Pubblichiamo una immagine del drone rinvenuto al fine di collaborare alle ricerche del proprietario, che forse ne ha perso il controllo per qualche interferenza radio o magari per un forte colpo di vento, e che evidentemente non è più riuscito a ritrovare, fra la vegetazione, il minuscolo velivolo.

