x

x

SARONNO – “La lista civica di centro “Con Saronno” è molto soddisfatta per l’operato del nostro assessore Gabriele Musarò,che insieme all’assessorato alla cultura ha contribuito e curato “Ready to read. Adolescenti e giovani per la promozione della lettura”. Questo è il nome del progetto che nell’ambito del bando “Per il libro e la lettura” ha ricevuto un contributo di 63 mila euro da Fondazione Cariplo per la sua realizzazione. Un ottimo risultato che dimostra come la politica del fare che ci caratterizza continua a portare azioni concrete per il bene di Saronno”

Inizia così la nota della lista civica “Con Saronno”

“In tema di bandi vogliamo sottolineare come siamo stupiti nuovamente dalla Lega Lombarda saronnese che con la scusante di una ipotetica “non partecipazione”…ha espresso il voto contrario alla ratifica delle due delibere di giunta sulla variazione al bilancio: il progetto di lettura dei giovani di cui abbiamo parlato e l’altra per un finanziamento a fondo perduto dello Stato per la messa in sicurezza delle scuole consistente in ben 200.000 euro!

Tra altri membri dell’opposizione si è visto De Marco votare a favore, Guaglianone astenersi. Lascia pensare la motivazione dei leghisti inerente la mancanza di partecipazione e di trasparenza al grido di “ha deciso tutto la Giunta”.

Soffermarsi su questioni formali (che per lealtà istituzionale avrebbero potuto segnalare) e votare contro ogni cosa, perfino sui finanziamenti gratuiti per scuole, è diventato il modus operandi di una Lega sempre più in balia di dello sconforto per la sonora sconfitta subita un anno fa. Un’opposizione antisaronnese, totalmente inutile e inadeguata, per usare un aggettivo caro a Raffaele Fagioli”.

05112021