Festa forze armate, celebrazioni a Cogliate

x

x

COGLIATE – Celebrazioni questa mattina per la Festa delle forze armate e Giornata dell’unità nazionale: cadono il 4 novembre ma quasi ovunque si è deciso di tenere gli eventi pubblici in questo fine settimana, per consentire a tutti di partecipare. A Cogliate nella giornata odierna, con il sindaco Andrea Basilico, i rappresentanti del mondo associativo locale e delle istituzioni.

Il programma ha previsto alle 8.30 il raduno e la messa in piazza della Chiesa, alle 9.30 la commemorazione al monumento ai caduti davanti al cimitero del paese.

Domani iniziative ed eventi su questo tema si svolgeranno in molte altre località della zona; a Saronno le celebrazioni si sono svolte invece proprio nella giornata di giovedì 4 novembre, così come a Limbiate dove si è tenuto uno spettacolo serale a tema al teatro cittadino.

(foto: un momento delle celebrazioni a Cogliate con il sindaco Andrea Basilico ed i rappresentanti delle forze dell’ordine)

06112021