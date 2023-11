COGLIATE – “Un successo clamoroso con oltre 3 mila persone in paese”. E’ giustamente soddisfatto il sindaco Andrea Basilico del nuovo successo della Hallowest l’evento organizzato ieri sera, 31 ottobre, dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di diverse realtà del territorio da associazioni a commercianti.

A raccontare il risultati bastano i numeri con i 14 punti di street food presi d’assalto e oltre mille persone prenotate per il percorso mostruoso e quasi altrettante che non sono riuscite a farlo.

Confermato dunque il successo della manifestazione che ha proposto, grazie a Ecolandia Aps, G.V.C Cogliate, l’associazione Elena e i cavalli Onlus, Team Diamante, Associazione commercianti Cogliate e Comitato Maria Letizia Verga, street food, musica, streghe, ragnatele, fantasmi e mostri, giochi ed intrattenimenti per bambini e, come detto, un mostruoso percorso di Hallowest, al quale è seguito uno spettacolo a sorpresa. Ci sono stati eventi speciali nelle attività commerciali del paese, con i negozi che hanno addobbato per vincere il premio del pubblico.

Protagonisti ovviamente i bimbi i maschera anche se a divertirsi sono stati anche giovani ed adulti.

