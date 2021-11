Turate, domenica si celebra la Festa dell’Unità d’Italia e cittadinanza onoraria al milite ignoto

x

x

TURATE – L’Amministrazione comunale ha scelto di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Turate al milite ignoto, aderendo ad una proposta di Anci, l’Associazione dei Comuni italiani. Domenica 7 novembre, inoltre, si svolgerà, a partire dalle 10.30, il tradizionale corteo pubblico con la deposione della corona di alloro al cimitero militare e al monumento ai Caduti di piazza Volta. “Si invitano i cittadini a partecipare alle celebrazioni, nel rispetto delle misure anti contagio” rimarcano dall’ente locale del sindaco Alberto Oleari.

“E’ stata celebrata il 4 novembre la Giornata per l’Unità nazionale e delle Forze armate, con la speciale ricorrenza del centenario della tumulazione del milite ignoto all’Altare della Patria, a Roma. Dopo i tragici eventi della Grande Guerra del 1914-1918, le Nazioni coinvolte scelsero di identificare la salma di un anonimo combattente, per onorare e ricordare tutti i caduti e i sacrifici collettivi subiti. In Italia, il milite ignoto fu scelto fra undici salme non più identificabili, provenienti da diverse zone del fronte: Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. A scegliere la salma fu chiamata una popolana di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio era caduto in combattimento, senza che il suo corpo potesse più essere rintracciato – ricordano dal Comune – Il corpo prescelto fu quindi trasferito a Roma su ferrovia, con un convoglio speciale, ricevendo il saluto delle folle nelle stazioni lungo il tracciato. La tumulazione avvenne il 4 novembre 1921, all’Altare della Patria, con una solenne cerimonia”.

(foto archivio: cerimonia pubblica a Turate)

06112021