Volley serie B: in campo oggi Saronno, Caronno e Limbiate. Il programma

SARONNO – Per la quarta giornata del campionato di volley maschile serie B oggi in campo le formazioni locali. La Pallavolo Saronno ospita al Paladozio di via Biffi (foto archivio: una veduta interna del palazzo dello sport saronnese) la formazione dell’Erreesse Pavic di Novara con inizio alle 18.30 mentre alle 21 scende in campo anche la Rossella Ets Caronno Pertusella che gioca in trasferta contro la Volleymania Nembro. In azione anche la neopromossa Zeroquattro Limbiate, che in trasferta, sempre dalle 21, se la vedrà con i Diavoli rosa di Brugherio.

Classifica: Scanzorosciate, Rossella Caronno Pertusella, Yaka Malnate e Pallavolo Saronno 9 punti, Vero volley e Fitprime Bresso 6, Zeroquattro Limbiate 3, Eerresse Pavic Novara 2, Gonzaga Milano 1, Volleymania Nembro, Ies Group Besanese e Diavolo rosa Brugherio 9 punti. Per le squadre locali l’occasione di rimpolpare la propria classifica e per Saronno e Caronno di difendere il loro ruolo di capoliste.

06112021