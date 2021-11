x

ROMA – Al via l‘1 dicembre la somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid per chi ha fra i 40 ed i 60 anni. Lo ha annunciato poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera dei deputati a Roma.

Attualmente in Italia, ha riferito Speranza, si è arrivati al 83.7 per cento della popolazione target che ha completato il ciclo vaccinale e quindi è pronto per la dose booster, che viene somministrata dopo 6 mesi dalla seconda dose. Per ora il richiamo è stato reso disponibile a 2.4 milioni di persone, partendo da over 60, persone con particolari patologie, chi lavora in ambito sanitario e chi ha ricevuto la somministrazione del vaccino monodose Johnson & Johnson.

