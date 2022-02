x x

ROMA – Nuovo decreto del consiglio dei ministri presieduto dal premier Mario Draghi, con i provvedimenti per l’emergenza coronavirus: ieri pomeriggio è stato deciso, con le nuove misure che entreranno in vigore il giorno dopo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che il green pass per chi ha fatto la terza dose non avrà più scadenza, o almeno sino a quando le autorità sanitarie europee o nazionale dovessero decidere di disporre una eventuale quarta dose del vaccino. Pass senza limiti temporali anche per chi, dopo due dosi, è guarito dal covid.

