x x

SARONNO – Anche stavolta Paolo Bocedi ha dato il buon esempio: uno scatto dall’hub vacinale di via Parini, dove gli è stata somministrato il booster del vaccino anti-covid, per lanciare un messaggio positivo: “Completata la terza dose. Vaccinatevi: non ci vuole molto e solo così vinceremo questa pandemia!” le parole del saronnese, presidente nazionale dell’associazione anti-racket ed anti-usura, Sos Italia libera.

Anche ieri in zona si sono registrati numeri alti, per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus: a Saronno +55 positivi, +59 a Tradate, +56 a Caronno Pertusella, +22 a Cislago, +15 a Venegono Superiore; più alti i numeri dei più grandi centri del Varesotto: +202 a Varese, +182 a Busto Arsizio, +90 a Gallarate.Più alti i numeri nelle Groane: +100 a Limbiate, +133 a Busto Arsizio, +33 a Cogliate, +29 a Lazzate.

(foto: Paolo Bocedi, nelle scorse ore ha ricevuto il booster della vaccinazione anti-covid all’hub di via Parini a Saronno)

27012022