SARONNO – Sabato 5 e domenica 6 novembre, nella città di Brescia, si è svolta la prima prova regionale e interregionale Gpg della stagione, con 617 partecipanti provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria, un evento che si è avvalso della presenza delle maggiori cariche della scherma nazionale.

Sono state due giornate impegnative ed emozionanti sia per i giovani atleti (dai 10 ai 14 anni) che hanno gareggiato sulle pedane del Brixia Forum, sia per i tecnici Di Martino Marco e Giuliani Andrea, che hanno guidato e spronato i ragazzi durante gli assalti.

Alcuni di loro, “giovani veterani” della scherma, hanno confermato capacità e passione per questo affascinante sport e per le competizioni che nei mesi scorsi sono state limitate dalla pandemia.

Per altri, l’esordio in pedana si è rivelata un’ottima occasione per mettersi alla prova dopo un lungo percorso di preparazione e allenamento.

Sabato è stato di turno, per la categoria Maschietti, Colombo Tommaso, mentre per la categoria Giovanissimi si sono cimentati Graziano Matteo, Borghi Samuele e Rossin Leonardo.

Tutti superano lo scoglio dei gironi eliminatori e la prima diretta.

Graziano Matteo accede alla finale e sale sul secondo gradino del podio al termine di un assalto combattutissimo e che termina 10 a 9 per l’avversario. Matteo, campione lombardo uscente, conferma la sua ottima forma dopo il 9° posto al Campionato Italiano dello scorso ottobre a Riccione.

Domenica mattina per la categoria Ragazze e allieve sono salite in pedana D’Andrea Susanna e Biffi Adele.

Dopo i gironi escono alle dirette, ma è da segnalare il loro impegno in una gara difficilissima, la prima per loro in questa categoria.

Nel pomeriggio le Giovanissime Canettoli Margherita e Bergamin Cleofe superano i gironi ed escono entrambe alle dirette, con un po’ di amarezza per Margherita che si era classificata al primo posto dopo i gironi eliminatori.

Questo fine settimana saranno impegnati a Trento gli schermidori più grandi, qualificati per la Prima Prova Nazionale (zona centro-nord) dopo la fase regionale.

L’appuntamento è riservato a spadiste e spadisti delle categorie under 17 e under 20 che, dopo il debutto in campo regionale, inaugureranno così il percorso che porterà alle finali per i titoli italiani in programma a maggio 2022.

Venerdì sarà il turno di Grassi Sofia, Mondelli Camilla e Oldani Giulia, mentre domenica gareggeranno Castagna Stefano e Aivailiotis Alessandro.

Non mancheranno loro la guida dei tecnici, il tifo dei genitori che, anche se a distanza (le regole anticovid permettono presenze contingentate nei palazzetti, limitate a maestri, arbitri e atleti) hanno sempre saputo sostenere, incoraggiare e rincuorare i propri figli e gli schermidori di ogni età, dai più piccoli agli adulti, che durante i giorni di allenamento presso la palestra dell’Istituto Arcivescovile Castelli di Saronno si misurano nella nobile arte della scherma.

Sarà di sprone anche l’incitamento di tutti i compagni di squadra che dimostrano in ogni occasione di vivere l’esperienza di questo bellissimo sport non solo con la spada, ma soprattutto con il cuore creando un forte spirito di squadra a superamento della logica della scherma come sport individuale.

11112021