CERIANO LAGHETTO – “Oggi 12 novembre commemoriamo la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace”. A Nassiriya, 18 anni fa, un attentato uccise 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 11 civili. A loro va la nostra eterna gratitudine. A chi nelle manifestazioni di piazza gridava “10, 100, 1000 Nassiriya” il nostro eterno disprezzo. Io non dimentico”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che anche in qualità di volontario del Gruppo Gst di protezione civile in paese, nel tardo pomeriggio odierno con altri volontari si è soffermato in via Caduti di Nassiriya per un momento dedicato al ricordo dei defunti.

“In memoria degli eroi di Nassiriya. Una preghiera e un abbraccio ai loro cari, un pensiero e un ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere l’Italia, nel nostro Paese e all’estero” rimarca Cattaneo.

