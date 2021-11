x

CARONNO PERTUSELLA – Vigili del fuoco al lavoro a Caronno Pertusella per un incendio in una abitazione abbandonata in via 4 novembre. A dare l’allarme oggi attorno alle 19 sonos tati alcuni passanti che hanno notato del fumo: sul posto si è subito portata la squadra di pronto intervento dei pompieri del distaccamento di Saronno, quindi affiancati anche dai colleghi di Rho; sono arrivate anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese ed una ambulanza, della quale per fortuna non c’è stato bisogno.

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, era si stanno cercando di chiarire le cause dell’accaduto, che sono probabilmente di origine “colposa”, probabilmente era entrato qualcuno che aveva acceso un falò per scaldarsi o cucinare, ed ha perso il controllo dlela situazione, comunque allontanandosi per tempo. Nella palazzina, infatti, non è stato trovato nessuno.

