SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi torna a parlare della manifestazione anarchica di domani contro il green pass.

“La manifestazione contro il Green pass annunciata per domani a Saronno è una legittima forma di espressione di opinione, per quanto distante dalle posizioni e dalle azioni di questo anno di lavoro della nostra Amministrazione per far uscire Saronno dalla pandemia”.

E continua: “Il Governo ha inviato ieri una nuova circolare che regolamenta queste manifestazioni no green pass, dopo le recenti problematiche create in altre città, sia rispetto ai rischi sanitari per i cittadini che rispetto ai danni economici al commercio e quindi ai lavoratori (a Milano il 30% di incassi in meno). Per questo ieri ho inviato al Questore e al Prefetto una lettera per invitarli all’applicazione delle regole stringenti che il Ministro dell’Interno ha emanato per le autorità responsabili dell’ordine pubblico, che sono le uniche in grado, per legge, di regolamentare e gestire la sicurezza di queste manifestazioni“.

Ma il primo cittadino non si è limitato ad una dichiarazione di intenti: “Con la collaborazione della polizia locale, ho anche presentato concreti suggerimenti per rendere il meno pesante possibile l’impatto sulla città, che purtroppo ha già spesso vissuto disagi per l’ordine e che, da giorni, sperimenta una progressiva crescita dei contagi.



Oggi la Questura ha predisposto una specifica ordinanza per la gestione ed il controllo della manifestazione.

Mi auguro che, grazie ad essa, le forza dell’ordine possano evitare che il centro della città divenga teatro della manifestazione con le conseguenti problematiche di rischio per salute, mobilità e commercio.

Dobbiamo assolutamente contemperare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con la tutela della salute dei saronnesi e delle loro attività in un momento in cui i contagi già risalgono e la città vuole ripartire”

