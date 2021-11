x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del liceo Legnani in merito agli ottimi risultati ottenutoa da eduscopio.

Anche quest’anno, nel mese di novembre, Eduscopio (www.eduscopio.it), la mappa interattiva delle migliori scuole superiori d’Italia redatta dalla Fondazione Agnelli, ha confermato con le sue graduatorie le potenzialità del Liceo Legnani di Saronno. Infatti la recente pubblicazione delle performance delle scuole superiori italiane, per permettere alle famiglie un confronto in vista delle scelte future, ha evidenziato che il liceo classico Stefano Maria Legnani si conferma tra le migliori scuole del territorio.

Parabiaghi, dirigente scolastico, ha ritenuto opportuno sottolineare che grazie all’impegno dei docenti in tutti i suoi diversi indirizzi (Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico-Sociale) il Legnani ha riportato posizioni di rilievo nel confronto con le scuole dell’hinterland milanese. Il liceo classico è salito di due posizioni (dal 6° al 4° posto); il liceo delle Scienze Umane si conferma al 2° posto e il liceo Economico Sociale sale dal 6° al 3° posto. Il liceo Linguistico, infine, confermando la sua molteplice progettualità, si posiziona al 7° posto, grazie anche alla presenza della sezione Esabac (certificazione che consente agli alunni di conseguire, con un solo esame, il diploma dell’Esame di Stato e il Baccalauréat francese). Il criterio adottato da Eduscopio per stilare la graduatoria è, per i licei, il livello di preparazione dei diplomati, in base ai loro risultati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti).