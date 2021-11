x

SARONNO – Coronavirus, rinviata la partita Morazzone-Lentatese, nella 9′ giornata del girone A di Promozione nel quale militano anche Fbc Saronno e Universal Solaro. Nell’elenco delle gare in programma domenica prossima manca infatti il match del Morazzone, già fermato domenica scorsa dopo un caso di positività nel proprio staff. In settimana era stata rinviata anche Morazzone-Accademia Inveruno di Coppa Italia in programma mercoledì scorso.

E’ arrivato invece il disco verde, in Eccellenza, alla ripartenza del Verbano anch’esso fermato recentemente per casi di positività al coronavirus: fissati i recuperi, contro l’Ardor Lazzate si giocherà mercoledì 24 novembre e contro la Vergiatese mercoledì 1 dicembre.

Classifica del girone: Castanese e Varzi 18 punti, Varesina calcio 15, Sestese 14, Vogherese 13, Ardor Lazzate 12, Verbano 11, Base 96 Seveso e Gavirate 10, Pavia 1911, Club Milano e Calvairate 9, Rhodense e Vergiatese 7, Accademia pavese 4, Settimo Milanese 3.

(foto archivio: Morazzone in azione di gioco)

13112021