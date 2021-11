x

x

CHIERI – Settimo pareggio in campionato per la Caronnese, ma il punto conquistato in casa della capolista Chieri è comunque prezioso. I ragazzi di Scalise dimostrano prima di saper soffrire, poi hanno anche le occasioni per vincere, ma la gara resta bloccata sullo 0-0 iniziale.

Avvio di gara arrembante da parte dei padroni di casa, Conrotto di testa dopo soli tre minuti di gioco prova a fare la voce grossa in area di rigore ma il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. Che viene colpita quattro minuti dopo quando, su un affondo di Pautassi sulla corsia mancina, Ponsat prende il pieno il legno sulla conclusione di testa. Inizio di partita di marca piemontese, al 27’ ancora Ponsat si rende pericoloso ma Angelina dimostra buoni riflessi e respinge sulla linea. Con il passare dei minuti si vede anche la Caronnese, al 34’ sul tiro di Corno il portiere del Chieri ci mette il corpo e respinge. Pochi minuti dopo, ripartenza fulminea della Caronnese, il tiro di Vitiello viene parato da Edo e Corno manca il tap, in a causa dell’intervento prodigioso di Benedetto in anticipo.

Nella ripresa il ritmo dei padroni di casa diminuisce e il pareggio sembra il risultato più concreto. A metà tempo, però, Corno calcia dal limite a botta sicura ma stavolta Edo è super e alza sopra la traversa. La Caronnese chiude in avanti ma la conclusione di Putzolu finisce alta sopra la traversa. Il Chieri rimane in dieci (doppio giallo a D’Iglio in pochi minuti) e il triplice fischio pone fine alle ostilità. Per i rossoblù un punticino in attesa della supersfida contro il Novara, ora seconda forza del campionato.

Chieri-Caronnese 0-0

CHIERI (4-3-3): Edo; Calò (19’ st Ciccone), Conrotto, Benedetto, Pautassi; Balan, D’Iglio, Alvitrez (51’ st Gerbino); Foglia (30’ st Bove), Ponsat, Bianco (13’ st Marras). A disp.: Gragnoli, Fioccardi, Garello, Dumani, Ciampolillo. All.: Didu.

CARONNESE (4-3-1-2): Angelina; Lazzaroni, Arpino (26’ st Galletti), Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Diatta; Corno; Rocco (18’ pt Vitiello), Esposito (20’ st Argento). A disp.: Ansaldi, Raso, Coghetto, Boschetti, Cattaneo, Meruzzi. All.: Scalise (squalificato, in panchina Ratti).

Arbitri: Manzo di Torre Annunziata.

Note – Giornata piovosa, terreno in discrete condizioni. Spettatori 300 circa. Espulso: 45’ st D’Iglio per doppia ammonizione. Ammoniti: Benedetto, Diatta, Arpino. Angoli 4-6. Recupero 4’, 4’.

14112021