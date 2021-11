x

SARONNO – Ieri alle 10.55 intervento dell’autolettiga del Sos Uboldo in via Don Minzoni a Saronno per una donna caduta dalla bici: i soccorritori si sono presi cura della ciclista, una pensionata saronnese di 81 anni che è stata medicata direttamente sul posto, dove sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per i rilievi del sinistro.

Ieri alle 19.05 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno a Caronno Pertusella per soccorrere un motociclista, rimasto contuso dopo uno scontro con una autovettura, in via 25 aprile. Il centauro non ha riportato gravi conseguenze.

Scontro auto-moto ieri anche nella vicina Cesate, alle 18.50: il motociclista, di 25 anni, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza, ha riportato solo lievi contusioni. Il sinistro si è verificato in via dei Mille.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza della Croce rossa italiana del comitato cittadino per una emergenza sanitaria sulle strade saronnesi)

