SARONNO – Tempi duri, in questo Natale 2021, per Sluminacchio: il riferimento va al goliardico personaggio nato sul web per “impersonare” il triste alberello di luce che era stato installato qualche anno fa in piazza Libertà, che aveva suscitato tantissime critiche e che un paio di volte aveva anche costretto i vigili del fuoco a intervenire per transennare l’area dov’era collocato, per il rischio che cadesse. “Come andrà per questo 2021?” è la domanda che si fanno tanti saronnesi.

A rispondere dai microfoni di Radiorizzonti è stato l’assessore comunale al Commercio Domenico D’Amato: “L’albero di Natale in piazza Libertà ci sarà”. Sarà posizionato dallo stesso installatore designato quest’anno per occuparsi anche della collocazione delle luminarie natalizie, e sarà “adeguato” per far fare bella figura a Saronno. Insomma, i saronnesi possono stare tranquilli. Anche se, visti i precedenti cittadini, prima di giudicare molti attendono di “toccare con mano”.

(foto: Sluminacchio, transennato dai vigili del fuoco, non tornerà a Saronno)

