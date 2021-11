x

LEGNANO – La nona giornata del campionato di seconda categoria ha visto impegnate il Coarezza e la Cistellum. L’inizio di partita vede un equilibrio da parte delle due squadre tale da non portare fino al minuto 30′ del primo tempo dei goal. Riesce a smuovere questa situazione di equilibrio la squadra di casa che vede andare in gol il proprio numero 5 Benincasa. Avendo a disposizione 15′ minuti a disposizione prima della fine del primo tempo la squadra ospite non riesce a recuperare la partita squadre che dunque vanno negli spogliatoi con il risultato di 1-0.

Si riparte per il secondo tempo che fino al minuto 73′ del secondo tempo non vede azioni che possano portare alla via del gol. Ancora la squadra di casa che riesce e smuovere il momento di equilibrio a segno il numero 17 Diomande.

Neanche il tempo di esultare che il Coarezza trova ancora la via del gol al minuto 75′ del secondo tempo con doppietta del numero 17 Diomande. Termina la partita sul risultato di 3-0 la squadra di casa.

A.C. Coazarezza – A.S.D Cistellum 3-0

A.C. COAREZZA: Spadon, Castiglioni, Caproni (15′ st Ceccarelli), Perilli, Benincasa, Pedrinazzi, Giannini, Monti, Perseghin (41′ st Diaby), Maglione, Fossati(19′ st Diomande). A disposizione Budelli, Beretta, Caprera, Molinari, Strazzer, La manna. All. Cerri.

A.S.D CISTELLUM :Albizzati, Roma (9′ st Bene), Bonfrate (37′ st Sapienza), Anzani, Albani, Moiana, Fusetti (26′ st Cozzi), Remonato (30′ st Montan), Bosotti (37′ st Pusceddu), Rimoldi, Costanzo. A disposizione Celano, Pigozzi, Morosi, Iovine. All. Giussani.

Marcatori:30′ pt Benincasa(Ca), 73′ st Diomande(Ca), 75′ st Diomande(Ca).