CESANO MADERNO – L’ex stazione di​ corso della​ Libertà si è trasformata in una “Casa” per le associazioni cittadine di Cesano Maderno. Nei giorni scorsi l’inaugurazione con un open day aperto a tutta la città.

Il piccolo edificio è stato riqualificato nel rispetto delle sue caratteristiche originarie. Per molti visitarlo sarà stato un tuffo nel passato, la rievocazione di tanti ricordi. Oggi la “vecchia stazione” accoglie al piano terra​ i servizi di Solaris e al primo piano una nuova sala polivalente per​ le associazioni.

Un’opportunità per le realtà cittadine che non dispongono di una sede permanente ed hanno bisogno di luoghi dove incontrarsi.​ Per richiedere la sala basterà una semplice richiesta al Comune, che sarà valutata e trasmessa a Solaris, cui è affidata la gestione della struttura. I costi sono agevolati e comprensivi delle spese di gestione. Il primo incontro sarà per tutti gratuito. “Una iniziativa utile, un modo per venire incontro alle nostre associazioni e ai volontari. Ringraziandoli per quello che fanno per la nostra comunità” rilevano dall’Amministrazione civica del sindaco Maurilio Longhin.

(foto: taglio del nastro dell’ex stazione, ora diventata la casa delle associazioni di Cesano Maderno)

24112021