SARONNO – Prima la “conquista” di 200 mila euro per le scuole saronnesi poi gli incontri coi dirigenti scolastici per decidere dove investire le risorse quindi i sopralluoghi per capire cosa fare concretamente.

E’ l’iter seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni all’opera per investire nella sicurezza scolastica i 200 mila euro arrivati dal ministero tramite un bando.

“I fondi staranno suddivisi equamente tra i tre istituti comprensivi cittadini – spiega l’esponente della Giunta – e per quanto concerto l’istituto da Vinci saranno investiti nel rinnovamento della palestra della scuola media di via Pellico“.

Cosa sarà realizzato in concreto: “Il pavimento, gli arredi, le luci e gli infissi il tutto puntando a rendere la struttura più sicura e funzionale ovviamente senza trascurare l’estetica”. Negli ultimi giorni si è tenuto un sopralluogo nella struttura coi tecnici comunali e con la dirigente scolastica proprio per valutare lo stato dell’arte e valutare quali interventi realizzare.