SOLARO – Da una collaborazione tra l’assessorato comnunale alla Cultura, la biblioteca comunale di Solaro ed il Comitato San Pietro Carlo Porta nasce la rassegna Natale nel Quartiere, un modo per conoscere i quartieri di Solaro e soprattutto i Comitati che con passione li animano.

Una serie di tre appuntamenti con letture dedicate alla magia del Natale, laboratori a tema organizzati dal Comitato dedicati ai bambini tra i cinque e gli otto anni. Lo spazio scelto per gli appuntamenti è la sede del Comitato in via Carlo Porta. La partecipazione è gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti e green pass obbligatorio (super green pass dopo il 6 dicembre). Gli appuntamenti si concluderanno con una merenda insieme. I singoli incontri sono programmati i giovedì 2,9,16 dicembre alle 16.45. Per informazioni e contatti è sufficiente rivolgersi al numero 0296984430 oppure via mail all’indirizzo [email protected].

Dice Monica Beretta, assessore alla Cultura: “Ringrazio il Comitato di Quartiere per questa bella collaborazione che potrà essere la prima di tante altre all’insegna della scoperta dei quartieri del nostro territorio. Trascorriamo insieme qualche ora, riscoprendo il piacere della lettura di gruppo e preparando tante decorazioni che potranno rendere speciale l’attesa del Natale”.

(foto: Monica Beretta con il sindaco Nilde Moretti)

26112021